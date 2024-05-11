أسد يتجول في شوارع بغداد يثير رعب المارة.. «أصحابه مش عاملين حساب لحد»

مقطع فيديو انتشر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ظهر فيه مجموعة من الشباب داخل منطقة الجادرية بالعاصمة العراقية بغداد، في أثناء سيرهم رفقة أسد بالشوارع، ليثيروا الذعر لدى المارة، على نحو دفع الجميع للتساؤل عن سر سيرهم مع حيوان مفترس.

أحد الشباب المستقلين لسيارة، وثق من خلال هاتفه حديثه مع الشباب المصطحبين للأسد، موجهًا بعض الكلمات للشباب، قائلًا: «يعني ما تخاف يهجم على أحد»، بحسب ما جاء في موقع العربية.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد كثيرون تصرف الشباب، لدرجة أنّ البعض طالب بضرورة معاقبتهم بسبب تهاونهم بأرواح المارة بالشارع.

مطالب بالقبض على مصطحبي الأسد

مئات التعليقات كتبها رواد مواقع التوصل الاجتماعي، إذ قال أحدهم: «بدلًا من أنّ يتجول هذا الأسد في الغابة أو في محمية مع رفيقات دربه.. مراهقون يتجولون مع أسد وسط منطقة الجادرية ببغداد دون حساب ولا عتاب».

عقاب من يصطحب حيوان مفترس في العراق

جدير بالذكر أنّ القانون في العراق يمنع اصطحاب الحيوانات المفترسة، كما أنّ قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010، يعاقب كل من يصطحب حيوانا مفترسا بالأماكن العامة، إذ إن المادة 9 من القانون حددت الحبس 3 سنوات مع غرامة 3 ملايين دينار، لمن يرتكب الجريمة، إضافة إلى أنّ القانون ينص على ضرورة مصادرة الحيوانات المفترسة واعتقال مربيها.