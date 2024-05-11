طرق فعالة لتخفيف حرارة المطبخ.. «مش هتعاني من التعب»

نحو 40 يوما تفصل الملايين عن حلول فصل الصيف رسميًا، وعلى الرغم من ذلك، تسيطر على الأجواء حاليا موجة من ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي يتسبب في زيادة معاناة السيدات في أثناء وقوفهن بالمطبخ، إذ يشعرن بصهد شديد نتيجة حرارة البوتاجاز أو الفرن ما يزيد من إحساسهن بالإرهاق والتعب نظرا لقضائهن فترات طويلة في إعداد الطعام لأسرهن، لذا ترغب كثير من ربات المنازل في معرفة طرق فعالة لتخفيف حرارة المطبخ.

وهناك طرق فعالة يمكن أنّ تساعد في تخفيف حرارة المطبخ، ومنها تغطية النوافذ بالستائر أو الشيش، خاصة إذا كانت تمرر أشعة شمس بشكل كبير، ويفضل أنّ تكون الستائر سميكة وثقيلة حتى تقاوم أشعة الشمس المباشرة للحفاظ على البرودة داخل المكان، وفقًا لما ذكره موقع «Health Line».

طرق فعالة لتخفيف حرارة المطبخ

ومن أبرز الطرق الفعالة لتخفيف حرارة المطبخ، تجنب تشغيل الفرن مما يساعد على التقليل من حرارة المطبخ خاصة بفصل الصيف، أو يمكن تشغيلها في فترات الليل لأن درجات الحرارة ستكون منخفضة مقارنة بفترة النهار، ومن الضروري الحفاظ على التهوية المستمرة في أرجاء المنزل وليس المطبخ فقط، وذلك من خلال فتح النوافذ والستائر لمدة نصف ساعة.

تنظيف الثلاجة والفريزر

الحفاظ على برودة الأشياء في المطبخ من الطرق الفعالة لتخفيف الحرارة داخله، وذلك من خلال تنظيف الثلاجة والفريزر، إذ من الضروري عدم فتح وغلق الثلاجة أكثر من مرة للحفاظ على برودتها، ويمكن استخدام المروحة في المطبخ فهي تساعد على تخفيف درجات الحرارة لأنها تعمل على تمرير الهواء، ويُفضل فصل الكاتيل والتوستر وغيرهما من الأجهزة الكهربائية.