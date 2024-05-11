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الطفل آدم النحاس يكشف كواليس فقدانه النطق في مسلسل لحظة غضب (فيديو)

كتب:

أميرة عزالدين
04:26 م | السبت 11 مايو 2024
مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب

أعرب الطفل آدم النحاس، عن سعادته بردود الأفعال القوية حول مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك، والذي شارك به في الموسم الرمضاني 2024 وعُرض خلال منصة «WATCH IT».

كواليس تحضير آدم النحاس لأصعب مشاهده بمسلسل لحظة غضب

وكشف الطفل آدم النحاس خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم على شاشة قناة ON، كواليس تعرضه لفقد النطق خلال أحداث مسلسل لحظة غضب بسبب تعرضه لصدمة أثناء رؤيته للجثة ضمن أحداث المسلسل، لافتًا إلى أنه شاهدها قبل بدء التصوير وشاهد مكان الدماء، وحاول التحرك بشكل تلقائي كفضول الطفل الطبيعي، وظهر عليه الرعب.

قصة وأبطال مسلسل لحظة غضب

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب حول يمنى التي تعمل طاهية وتجسدها الفنانة صبا مبارك، وتعاني من سيطرة زوجها النرجسي بشكل كبير، وتحكمه في كل شيء من حولها وأمورها ولا يترك لها حرية الاختيار والقرار، فتقرر قتله في لحظة غضب، وتتغير بعد ذلك مسار حياتها.

وشارك في بطولة مسلسل لحظة غضب كل من صبا مبارك، محمد فراج، ناردين فرج، محمد شاهين، سارة عبدالرحمن، علي قاسم، وآخرين، من اخراج عبدالعزيز النجار وتأليف مهاب طارق، وهو من أعمال منصة WATCH IT الأصلية.

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بقلم أميرة عزالدين