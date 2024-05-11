«الأوقاف» تمنع تصوير الجنائز داخل وخارج المساجد

أصدر الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بديوان عام وزارة الأوقاف، تعميما مهما بشأن تصوير بعض الجنائز، وجاء القرار معمما على جميع مساجد الجمهورية.

وجاء نص القرار كالتالي: «نظرًا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعًا باتًا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، وعلى الجميع مراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله».

وقد أثارت أزمة تصوير الجنائز حالة من الجدل في المجتمع المصري، وأحدثها جنازة الراحل صلاح السعدني ووالدة الفنان كريم عبدالعزيز، حيث رفضت الأسرتين التصوير ورغم ذلك انتشرت عدة مقاطع مصورة من الجنازتين مما استعدى تدخل البرلمان ونقابة الصحفيين للمطالبة بوضع حل للأزمة.

وفي إطار وضع ضوابط إدارة المساجد، أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد تضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أية أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أية صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون.