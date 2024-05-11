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تأييد حبس الطبيب المتسبب في عاهة الإعلامية إيمان الحصري

كتب:

محمود الجارحى
04:47 م | السبت 11 مايو 2024
الإعلامية إيمان الحصري

الإعلامية إيمان الحصري

أيدت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، الحكم الصادر بشأن المتهم بالتسبب في عاهة للإعلامية إيمان الحصري بالحبس لمدة عامين مع الشغل.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية حكما على الدكتور م .غ، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

وأفادت التحريات والتحقيقات، بأن المتهم أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء dmc»، وتسبب في تعرضها لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد بأن يودي بحياتها.

وكشفت التحريات أن المتهم حكم عليه في العديد من القضايا المشابهة، إذ عرّض العديد من المرضى للخطر.

وكانت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، غادرت إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء الخضوع لعملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة أبريل 2021، ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.

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القبض على الطبيب المتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

حبس الطبيب المتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري عامين مع الشغل
بقلم محمود الجارحى