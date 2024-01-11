رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حبس الطبيب المتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري عامين مع الشغل

كتب:

محمود الجارحي
08:48 م | الخميس 11 يناير 2024
الإعلامية ايمان الحصري

الإعلامية ايمان الحصري

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية بالحكم على «الدكتور م .غ» بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

وكان المتهم قد أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء دي إم سي»، إذ تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد بأن يودي بحياتها.

يذكر أن المتهم حُكم عليه في العديد من القضايا المشابهة إذ عرّض العديد من المرضى للخطر.

كانت قد غادرت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة أبريل 2021 ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.

اقرأ المزيد:

«التجارة البحرية البريطانية»: تلقينا بلاغا بوقوع حادث قرب ولاية صحار العمانية

بعد فقدان ابنتيها في حادث طائرة.. طليقة كريستيان أوليفر: عانقوا أحباءكم

حوادث شهدتها أمريكا.. حادث أمني بالقرب من البيت الأبيض وانفجار في تكساس

تفاصيل حادث تحطم طائرة كريستيان أوليفر.. سقطت في البحر بعد إقلاعها

مشاهد صادمة في حادث اصطدام قطارين بإندونسيا (فيديو)

سنجاب: حادث الضاحية الجنوبية وحد القوى السياسية اللبنانية لرفض العدوان الإسرائيلي

أشرف العشري لـ«كلام في السياسة»: نتنياهو الفائز الأول من حادث اغتيال العاروري

تطورات الوضع الصحي لزعيم المعارضة الكوري الجنوبي بعد «حادث الطعن»
بقلم محمود الجارحي