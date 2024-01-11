حبس الطبيب المتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري عامين مع الشغل

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية بالحكم على «الدكتور م .غ» بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

وكان المتهم قد أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء دي إم سي»، إذ تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد بأن يودي بحياتها.

يذكر أن المتهم حُكم عليه في العديد من القضايا المشابهة إذ عرّض العديد من المرضى للخطر.

كانت قد غادرت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة أبريل 2021 ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.