«تجارية الجيزة»: زيارة رئيس الوزراء لمصانع العاشر تؤكد الرغبة الجادة في دعم الصناعة

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتفقد عدد من المشروعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان اليوم، برفقته عدد من الوزراء والمسؤولين، يعكس رغبة الحكومة الجادة في تذليل المشكلات التي يواجهها القطاع الصناعي في مصر وتحقيق النمو المنشود الذي يسهم في الوصول لهدف الـ145 مليار دولار صادرات سنويا.

الصناعة المصرية تملك فرصا هائلة للتوسع

وأوضح الشاهد، أن الصناعة المصرية تملك فرصا هائلة للتوسع، وهو ما يتطلب منحها كافة الرعاية والدعم، وهو النهج الذي تنتهجه الحكومة حاليا بتوجيه من القيادة السياسية، لافتا إلى أن الصناعة هي القطاع القادر على تحقيق النمو والتنمية المستدامة من خلال خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يحقق عوائد دولارية مستدامة، أي أن الصناعة هي القطاع الأكثر قدرة على الخروج بمصر من الأزمة.

توطين صناعة السيارات

وأضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن هناك توجه واضح لدى الحكومة بدفع الصناعة ذات المكون التكنولوجي المرتفع، وتعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية، لافتا إلى أن إعلان رئيس الوزراء اليوم عن التركيز على صناعة السيارات خلال الفترة القادمة، يؤكد رغبة الحكومة الجادة فى خلق وتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى اليوم جولة تفقدية جديدة في عدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان؛ في إطار سلسلة جولات تستهدف تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل بتلك المصانع.