آية قرآنية تريح القلب وتزيل الهم.. إذا وقفت أمامك السدود عليك بها

لا شك أن في كتاب الله الشفاء وأسرار لا نعرفها في سور وآيات تريح القلب وتزيح الهم، منها سورة هود التي نصح بها العلماء، وتحديدا الآية الأخيرة وأنها تبث الراحة والطمأنينة في قلب من يقرأها، تعرف عليها في السطور التالية، وداوم على قراءتها يومياً.

سورة في القرآن آخرها يريح القلب ويزيل الهم

وبحسب حديث تلفزيوني سابق على شاشة «dmc» قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه إذا كانت همومك ثقيلة مثل السدود عليك بسورة هود، وخص الآية الأخيرة منها بالإجماع مع عدد من العلماء الذين تواجدوا في الحلقة.

وأضاف أن الإنسان بعد أن يتوكل على الله في كل الأقدار التي كتبها له، عليه بآخر سورة هود، وأن يؤمن دائماً بأن الله معه: «إذا وقفت أمامك السدود عليك بسورة هود»، وخص بالذكر الآية الأخيرة في قول الله تعالى: «وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» (سورة هود: 123).

سورة الاستجابة في القرآن الكريم

وبعد الحديث عن فضل آخر آية في سورة هود؛ أوضح فضل سورة الأنبياء وهي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي ورد فيها هذا لفظ «فاستجبنا له» أكثر من مرة، كما أن بها ألفاظا واضحة لأدعية الأنبياء والذين مروا بحزن أو غم أو كرب، حيث دعوا لربهم بصيغ محددة، لتأتي الاستجابة السريعة في قوله تعالى فاستجبنا له.