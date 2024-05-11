«الصحفيين» توجه الدعوة للجمعية العمومية لحضور أول اجتماعات لجان المؤتمر السادس

وجّهت نقابة الصحفيين، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية، للمشاركة وحضور الاجتماع الأول للجان الثلاث «مستقبل صناعة الصحافة، اقتصاديات الصحافة، الحريات والتشريعات الصحفية»، وذلك غدا الأحد في تمام الساعة 5 مساءً، بالقاعة المستديرة بالدور الثالث؛ للإعداد والتحضير للمؤتمر العام السادس للصحفيين.

المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين

وأضافت النقابة في دعوتها أن الاجتماع سوف يشهد وضع آليات عمل كل لجنة وجدول أعمالها واختيار الشخصيات المدعوة للمشاركة في مناقشاتها وتحديد مقرر اللجنة ومنسق أعمالها لربط أعمالها بالمكتب التنفيذي والأمانة العامة التي ستقوم النقابة بتشكيلها خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الدعوة عامة لكل أعضاء الجمعية العمومية.

ويناقش المؤتمر أوضاع المهنة، ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التي تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثاني يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالي، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

أوضاع المهنة

وكانت النقابة قد دعت في شهر مارس الماضي، الزملاء المشاركين لحضور الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي استعرض خلاله فكرة المؤتمر السادس وأهميته، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر تأتي في ظل أزمة كبيرة تعانيها الصحافة المصرية على كل المستويات.