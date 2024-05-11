وحدات جديدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» بـ3 مدن.. اعرف التفاصيل كاملة 

وحدات جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بـ3 مدن، أعلنت تفاصيلها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تمهيدا لطرحها أمام المواطنين كاملة الخدمات، عقب الانتهاء من تنفيذها مباشرة، بمدن القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاصمة، وفق معايير الجودة المُحددة من قبل.

وحدات مدينة القاهرة الجديدة

تقدمت معدلات تنفيذ وحدات مدينة القاهرة الجديدة السكنية، وفق تقرير لوزارة الإسكان، وجاءت تفاصيلها كالآتي:

- تنفيذ 222 عمارة سكنية

- العمارات السكنية تشتمل على 5208 وحدات سكنية

- المساحات تتراوح من 90 :120 مترا مربعا

- تنفيذ 174 وحدة إدارية

- تنفيذ 81 وحدة تجارية

وحدات مدينة العاشر من رمضان

تقدمت معدلات تنفيذ وحدات مدينة العاشر من رمضان السكنية، وجاءت تفاصيلها كالآتي:

- تنفيذ 68 عمارة بها 1632 وحدة سكنية

- بلغ متوسط نسبة التنفيذ 80% تقريبا

- تم الانتهاء من تنفيذ 1152 وحدة تقريباً

- الوحدات السكنية تشمل أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة

- مساحات الوحدات تتراوح من «100 - 110 120 م2» للوحدة

- يتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب

وحدات مدينة حدائق العاصمة

تقدمت معدلات تنفيذ وحدات مدينة حدائق العاصمة السكنية، وجاءت تفاصيلها كالآتي:

- الوحدات تقع بمنطقة 2350 فدانا

- يتم استخدام خامات ذات جودة عالية فى البناء والتشطيبات الخارجية.

- تنفيذ بعض أعمال الطرق والميدان الواقع بمدخل المدينة.