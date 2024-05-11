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«تعليم قنا»: إحالة لجنة امتحانات مدرسة أبوتشت التجارية إلى التحقيق لعدم الانضباط

كتب:

رجب آدم
09:10 م | السبت 11 مايو 2024
امتحانات

امتحانات

قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إحالة لجنة مدرسة أبوتشت الفنية التجارية المشتركة إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالإدارة، نظرا لمخالفتهم الضوابط والقواعد المنظمة للجان الامتحان والإخلال بتنظيم اللجان وجلوس الطلاب داخل اللجنة.

جولة مفاجئة في لجان امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

جاء ذلك على إثر المتابعة الميدانية المفاجأة التي أجراها الوكيل برفقة المهندس عبد المنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية وقيادات إدارة أبوتشت التعليمية لأعمال امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي التجاري التي تتم في الفترة المسائية.

وكان الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا تفقد امتحان الفترة الأولى للجان مدرستي الشهيد عامر حسين الابتدائية، والسلام الابتدائية بالعركي التابعتين لإدارة فرشوط التعليمية شمال محافظة قنا.

 

 

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