«تعليم قنا» تختتم الأنشطة الطلابية التربوية بعروض فنية ورياضية

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الاثنين، معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية السنوي الذي نظمته إدارة قنا التعليمية بمقر مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات.

عروض فنية ورياضية وموسيقية

بدأ الحفل بالقرآن الكريم والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاها عدد من العروض الفنية والعروض الرياضية وعروض موسيقية لكورال مدرسة السيدة زينب والقصائد الشعرية والدينية ومسرح للعرائس.

كما تفقد وكيل الوزارة معسكر الكشافة بالمدرسة، والذي أقيم على هامش فعاليات الحفل الختامي للأنشطة التربوية.

معرض الأنشطة الطلابية

وضم المعرض العديد من الأعمال والأنشطة الخاصة بالمشروعات القومية ومشروعات حياة كريمة والذكاء الاصطناعي والتنمر وكذلك التغيرات المناخية وأنشطة متميزة لذوي الهمم وركن للتربية الخاصة.

وتفقد وكيل الوزارة معرض الصحافة والإعلام التربوي والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية والمجال الصناعي والمكتبات والتربية النفسية والتربية الأجتماعية.

وأكدت وفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية، في كلمتها، أهمية الأنشطة التربوية والتي تعد الداعم الأساسي للتعلم بما يتفق مع رؤية وزارة التربية والتعليم، ولفتت إلى أن الحفل والمعرض الختامي شمل عدة أنشطة متميزة هي حصاد عام حافل بالإنجازات بجميع المدارس على مستوى إدارة قنا.

تفعيل دور التكنولوجيا في المدارس

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالجهد المتميز المبذول في العمل بجميع أقسام الأنشطة التربوية بالمعرض، الذي يحتوي على أعمال فنية ومجسمات، وإنتاج أعمال فنية مبتكرة، ولوحات علمية متنوعة، مؤكدًا أهمية الأنشطة التربوية كأداة للابتكار والإبداع فى العملية التعليمية، وتفعيل دور التكنولوجيا، والتدريب على كيفية توظيف المعلومة بما يعود بالنفع على الطلاب والمجتمع.