رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«تعليم قنا» تخصص رقما تليفونيا لشكاوى وأسئلة أولياء أمور طلاب الدمج

كتب:

رجب آدم
04:04 م | الإثنين 04 مارس 2024
وكيل تعليم قنا

وكيل تعليم قنا

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تخصيص رقم محمول وتفعيل خدمة الواتس آب لتيسير تعامل إدارة التربية الخاصة بالمديرية، مع أسر وذوي الطلاب من تلك الفئة، وإجابة أي استفسارات تتعلق بالأوراق المطلوبة والطلبات المقدمة والامتحانات.

خدمات أولياء أمور طلاب الدمج

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بإتاحة الخدمات المقدمة إلى أولياء أمور طلاب الدمج.

رقم شكاوى طلاب الدمج بقنا

وأضاف مدير تعليم قنا في بيان صحفي اليوم، أنّ الرقم المخصص لتقديم تلك الخدمة هو 01004805345، ويمكن لأولياء الأمور أنّ يرسلوا أسئلتهم وطلباتهم عبر الواتس آب لهذا الرقم، وسيتم الإجابة والرد بشكل سريع من أجل تخفيف عبء التنقل والتردد على ديوان المديرية لأهالي الطلاب، وتقديم كل أوجه الدعم لهم وتشجيعهم على إلحاق أولادهم بالمدارس المجهزة لاستقبال الطلاب من ذوي القدرات الخاصة وتنمية نقاط القوة لديهم.

اقرأ المزيد:

محافظ قنا ورئيس هيئة «المثلث الذهبي» يناقشان سبل التعاون لتنمية المنطقة

تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي.. محافظ قنا يشهد عروض مسرح الجنوب بقصر الثقافة

محافظ قنا: 30% تخفيض على السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2024

محافظ قنا يتفقد أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط

محافظ قنا يفتتح مبنى مجلس مدينة نقادة بتكلفة 22 مليون جنيه

محافظ قنا يفتتح وحدة إسعاف نقادة الجديدة على مساحة 400 متر
بقلم رجب آدم