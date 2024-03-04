«تعليم قنا» تخصص رقما تليفونيا لشكاوى وأسئلة أولياء أمور طلاب الدمج

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تخصيص رقم محمول وتفعيل خدمة الواتس آب لتيسير تعامل إدارة التربية الخاصة بالمديرية، مع أسر وذوي الطلاب من تلك الفئة، وإجابة أي استفسارات تتعلق بالأوراق المطلوبة والطلبات المقدمة والامتحانات.

خدمات أولياء أمور طلاب الدمج

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بإتاحة الخدمات المقدمة إلى أولياء أمور طلاب الدمج.

رقم شكاوى طلاب الدمج بقنا

وأضاف مدير تعليم قنا في بيان صحفي اليوم، أنّ الرقم المخصص لتقديم تلك الخدمة هو 01004805345، ويمكن لأولياء الأمور أنّ يرسلوا أسئلتهم وطلباتهم عبر الواتس آب لهذا الرقم، وسيتم الإجابة والرد بشكل سريع من أجل تخفيف عبء التنقل والتردد على ديوان المديرية لأهالي الطلاب، وتقديم كل أوجه الدعم لهم وتشجيعهم على إلحاق أولادهم بالمدارس المجهزة لاستقبال الطلاب من ذوي القدرات الخاصة وتنمية نقاط القوة لديهم.