«تعليم قنا» تحصد مراكز متقدمة جمهوريا في مسابقة التربية الموسيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، حصول مديرية التربية والتعليم بقنا، على المركز الثاني في مرحلة رياض الأطفال، والمركز الخامس للمرحلة الابتدائية، في مسابقات التربية الموسيقية للعام الدارسي 2023 /2024.

تهنئة الطلاب الموهوبين

ووجه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة إلى الطلاب الموهوبين بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي من أصحاب المراكز المتميزة، وكذلك لقيادات المديرية وإدارة قنا التعليمية الداعمين لتلك النجاحات، ومنهم صابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، ووفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية، وريم عفت موجه عام التربية الموسيقية والتوجيه المشرف والمعلمين الذين عكفوا على تدريب التلاميذ وأسهموا في صقل تلك المهارات الطلابية وتنميتها.

الأنشطة الطلابية

وأثنى السيد على تفعيل الأنشطة الطلابية بالمدارس بشكل ناجح، وغرس الدافعية وروح المنافسة والتطور الذاتي وفق إرشاد وتوجيه من التوجيه العام والموجهين الأوائل، وتطبيق الخطط والمسابقات الوزارية بدقة وتفوق.

يذكر أن توجيه عام التربية الموسيقية بقنا حصد العديد من المراكز في المسابقات الوزارية، حيث فاز منذ فترة قريبة بالمركز الأول في منافسات الفنون البيئية، والمركز الثاني «النور للمكفوفين»، والمركز الثاني لفريق التربية الفكرية، والرابع «مدرسة الأمل» في منافسات مدارس التربية الخاصة، وكذلك المركز الرابع في آلات النفخ.