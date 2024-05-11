نقيب الإعلاميين: «القاهرة الإخبارية» أصبحت مصدرا موثوقا لدى المشاهد

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن قناة القاهرة الإخبارية من القنوات التي أثبتت نفسها خلال الفترة الماضية، خاصة مع تفاقم الأحداث في غزة، التي استطاعت القاهرة التعامل معها بحرفية عالية ومصداقية وسرعة في نقل الخبر بدقة كبيرة، وهذا كان له دور كبير في جعلها مصدرًا للمعلومات الموثوقة للمشاهد العادي أو حتى بعض المواقع الإخبارية التي اتخذتها مصدرا للمعلومات، وهذا بسبب المصداقية الكبيرة في نقلها للأحداث.

وأضاف «سعدة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القاهرة الإخبارية دائمًا تتابع الأحداث لحظة بلحظة مما جعلها اختيار المشاهد الأول لانتقاء الأخبار، وبالتالي نضمن من هنا أن الرأي العام يصل إلى المشاهد بصورة صحيحة وحقيقية سواء عن الأحداث في غزة أو ما يحدث في الإقليم بشكل عام دون أي أخبار مغلوطة.

القاهرة الإخبارية تسير بخطوات ثابتة وسريعة

ولفت نقيب الإعلاميين إلى أن جزءًا كبيرًا من نجاح القاهرة الإخبارية يرجع إلى نجاح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تأسيس القناة بصورة جيدة جدًا، لافتًا إلى أن القاهرة تسير بخطوات ثابتة وسريعة، وهذا ما يظهر جليًا في متابعتها لجميع الملفات الإقليمية وخاصة ملف القضية الفلسطينية.