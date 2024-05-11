«ودعهم بمكالمة تليفون».. اللحظات الأخيرة في حياة حازم عبدالفتاح «طبيب الغلابة» بالمنصورة

حالة من الحزن خيمت على أهالي المنصورة، بعد رحيل حازم عبدالفتاح طبيب الأسنان حديث التخرج، الذي فارق الحياة تاركا خلفه إرثا من المحبة والأعمال الطيبة، فقد عُرف بطيب الخلق، وشهد الجميع بحسن تعامله وأصله الطيب، وعهده الناس بشوشًا خدومًا، يساعد الصغير قبل الكبير، ليستحق وعن جدارة لقب طبيب الغلابة.

اللحظات الأخيرة في حياة الطبيب

رسائل مؤثرة دشنها أصحابه على منصات التواصل الاجتماعي، لتوديع صاحب الوجه البشوش، الذي ودع أصحابه في لحظاته الأخيرة بمكالمة هاتفيه لتكون آخر عهده بالدنيا.

وكتب أحد أصدقائه في وداعه قائلًا: «كلمتني يا صاحبي وقولتلي انت فين، قولتلك أنا فالكافيه يا حازم، قولتلي أنا خارج من البلد، وجايلك اهو قولتلك مستنيك يا صاحبي بس أنا فضلت مستنيك وانت مجتش ياصاحبي، بس انا مكنتش اعرف أنها مكالمة بتودعني فيها يا صاحبي ربنا يرحمك ويغفرلك، ويجعلك من أهل الجنة اللهم آمين.. وجعت قلبي يا حبيبي».

كان متفوق وشاطر في دراسته

ومن جانبه أشار عبد الله محمد صديق الطبيب الراحل في حديثه لـ«الوطن»، لطبيعة العلاقة التي ربطته بالطبيب الراحل حازم، فقد كان صديقه وأقرب من شقيقه، فعلى الرغم من كونه دفعة 2022، إلا أنه حرص على العمل بعد التخرج مباشرة: «حازم كان شاطر جدًا، ومتفوق طول الدراسة فتح العيادة أول ما اتخرج، وخد التصريح وسجل في النقابة، فتح العيادة واشتغل على طول لأنه كان بيتدرب طول الدراسة وكان سابقنا كلنا».

تابع «عبد الله»: لم يعاني حازم من أي مشاكل صحية، فقد توفى نتيجة حادث سيارة، في أثناء عودته إلى بلدته، لتصعد روحه إلى خالقها، تاركا ورائه إرثًا كبيرًا من المحبة في قلوب أصدقائه وأهل بلدته.

صلاة الجنازة على جثمان طبيب الغلابة

ونعاه أحد أصدقائه قائلًا: «بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى جوار ربه إثر حادث أليم الدكتور حازم عبد الفتاح، وكانت صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر بكفر بدواي الجديد، «كفر الوزير»، فاللهم تغمده بواسع رحمتك وعفوك وغفرانك واجعل يارب هذه الليلة أسعد ليالية، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ياااارب، اللهم ثبته عند السؤال الله يرحمك ياطيب ويغفر لك ويجعل الفردوس الأعلى مئواك من الجنة يارب العالمين».