«بدون ريجيم».. حلوى لذيذة لخسارة الوزن بدون مجهود

ترغب النساء بوجه عام في خسارة الوزن، دون أن يتطلب الأمر ممارسة التمارين أو الريجيم القاسي، وتمتنع بعضهن عن تناول الحلوى بكل أنواعها كونها ذات سعرات حرارية عالية، إلا أن هناك نوعا من الحلوى مشبع وذو سعرات حرارية أقل وفعال في إنقاص الوزن، وعلى غرار ذلك نستعرض طريقة تحضيره وفقًا لموقع «سي بي سي سفرة» في التقرير التالي.

خسارة الوزن باستخدام الشوفان

الشوفان يساعد على خسارة الوزن عند تناوله بشكل منتظم، فهو يعطي شعورا بالامتلاء، لاحتوائه على مجموعة من الألياف الغذائية، ولعل أشهرها بيتا جلوكان المسئول عن الشعور بالامتلاء، والذي يساعدك على عدم تناول كمية كبيرة من الطعام ما يساهم في إنقاص الوزن وفقًا للدكتورة إيمان كامل، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية خلال حديثها لـ«الوطن».

وصفة كرات الشوفان اللذيذة

يمكنك تحضير حلوى كرات الشوفان اللذيذة، بالاعتماد على مجموعة من المكونات البسيطة، والتي قدمها موقع «سي بي سي سفرة» ويمكن تناولها على حدة فيما يلي:

2 كوب عجوة.

كوب شوفان.

كوب جوز هند.

نصف كوب زبدة فول سوداني مذابة.

ملعقة صغيرة قرفة.

سمسم محمص.

فستق مطحون.

طريقة تحضير حلى كرات الشوفان اللذيذة

تخلط جميع المكونات معا في الكبة ما عدا الشوفان.

يضاف الشوفان تدريجيا ونقلب حتى تصبح العجينة متماسكة.

تشكل على هيئة كرات وتغلف بجوز هند وسمسم وفستق.

وصفة آخرى لتحضير كرات الشوفان بالتمر

1 كوب شوفان.

1 كوب تمر منزوع النوى.

5 زبدة لوز.

1/8 ملح.

1/5 فانيليا.

طريقة التحضير

يمكن تحضير كرات شوفان بالتمر من اتباع بعض الخطوات:

يضاف التمر مع كوب من الماء في وعاء داخل الميكرويف أو على النار لمدة دقيقة.

يتم رفع التمر من الماء ويوضع داخل محضرة الطعام، ويتم الاحتفاظ بالماء الذي تم تسخين التمر به.

يمزج التمر في محضرة الطعام لمدة تتراوح من 30-60 ثانية حتى يصبح مهروس تماماً.

يزود الشوفان للتمر في محضرة الطعام ويتم خفق الخليط لمدة 30 ثانية.

تضاف الفانيلا والملح وزبدة اللوز وملعقتين كبيرتين من ماء التمر للخليط، ومن ثم يعاد ضرب الخليط في الخلاط لمدة 30-60 ثانية.