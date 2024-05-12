يتميز مولود برج الحوت بطيبة القلب وصدق المشاعر، وقدرته على التصرف بإيجابية عند تعرضه لمواقف شخصية أو مواقف بالعمل فهو صاحب قرار ويمتاز بالكرم والهدوء وحب السفر، ويمتلك حظا كبيرا بالنجاح ويجيد التخطيط.

ومن مشاهير برج الحوت، يسرا ودينا الشربيني وحمادة هلال، وأول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحوت الأحد 12-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الحوت أنه من الممكن أن تشغل مكانة جيدة خلال الفترات المقبلة في عملك، لذا تنصحك بأن تكون على أتم الاستعداد للقيام بالمهام المطلوبة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك يا برج الحوت أن شريك حياتك بحاجة إلى المساعدة خلال الفترات المقبلة، فحاول أن تقف معه تجنبًا لحدوث خلل في العلاقة.