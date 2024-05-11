3 أسباب أساسية لتأخر النطق عند الأطفال.. نصائح للتغلب عليها

يشير مصطلح تأخر النطق عند الأطفال إلى المشكلة المزعجة التي تقابل بعض الأهالي مع أطفالهم، وهي عدم قدرة الطفل على تطوير الكلام بالمعدل الطبيعي، وهذا يعني أن مهاراته في التحدث تتأخر مقارنة بأقرانه من نفس العمر، في حين أن الطفل الطبيعي يبدأ في التحدث بالكلمات الأساسية بدرجات مختلفة من النطق من سن 2 إلى 3 سنوات.

وفي التقرير التالي نستعرض 5 نصائح للتغلب على تأخر الكلام عند الأطفال، وفقاً لما ورد عبر موقع «Healthline».

تأخر النطق

يمكن أن يعاني بعض الأطفال من تأخر في الكلام أو في اللغة، وبالرغم من أن الحالتين تتداخلان أحيانًا، لكن هناك بعض الفروق، فمعاناة الطفل من تأخر لغوي تتضمن صعوبة الفهم والتواصل مع الآخرين من حوله، وقد يصدر الطفل الطبيعي الذي يعاني من تأخر لغوي الأصوات الصحيحة وينطق بعض الكلمات، لكنه لا يستطيع تكوين عبارات أو جمل ذات معنى، إذ أنهم يجدون بعض الصعوبة في فهم الآخرين.

أما تأخر الكلام فهو يشير إلى عدم قدرة الطفل على تطوير الكلام بالمعدل الطبيعي، وهذا يعني أن مهاراته في التحدث تتأخر مقارنة بأقرانه من نفس العمر.

عدد الكلمات في السنوات الثلاث الأولى

يبدأ الطفل الرضيع بقول بعض الكلمات غير المفهومة والتي تبدو بلا معنى إلى أول كلمة مفهومة، وفيما يلي نستعرض عدد الكلمات الطبيعة لكل عمر:

- خلال العام الأول: في عمر 4-6 أشهر تقريبًا تبدأ لغة الطفل بالتطور، وفي هذا الوقت ينبغي أن يصدر الطفل بعض الثرثرة، ويظهربعض الفهم والإدراك للأشياء من حوله من خلال أشياء مثل الضحك، أما إذا كان الطفل لا يصدر أي أصوات أخرى في عمر شهرين، فقد يكون ذلك أول علامة على تأخر الكلام.

بداية من الشهر السابع، يجب أن يتفاعل طفلك مع الأصوات ويفهم الكلمات الأساسية مثل كوب أو حذاء أو عصير، ومع إتمام السنة الأولى يجب أن يكونوا قادرين على قول كلمة أو كلمتين مثل ماما أو بابا.

- من سن سنة إلى سنتين: يجب أن يكون الطفل قادرًا على فهم الأوامر والأسئلة البسيطة، بالإضافة إلى أجزاء الجسم الأساسية، كما يجب أن يتعلموا كلمات جديدة ويبدأوا في استخدام بعض الجمل المكونة من كلمتين.

من سن 2 إلى 3 سنوات: يجب أن يبدأ الطفل في استخدام بعض الجمل مكونة من كلمة إلى كلمتين بشكل منتظم أكثر، كما يجب أن يكون قادراً على إدراك المفردات لتسمية معظم الأشياء من حوله.

علامات تأخر النطق

إذا كان هناك شك في تأخر طفلك في الكلام، فهناك بعض المؤشرات التي توضح ذلك مثل:

- وصول الطفل إلى عمر الـ6 سنوات دون كلام.

- استخدام أقل من 50 كلمة في عمر السنتين.

- لا يكون قادراً على قول جمل مكونة من كلمتين في عمر السنتين.

- لا يطلب الأشياء باسمها الأصلي في عمر الـ3 سنوات.

وينصح الباحثون بالتوجه فوراً إلى الأطباء إذا كان الطفل يعاني من هذه الأمور.

ما الذي يؤخر النطق عند الطفل؟

قد يصاب بعض الأطفال بتأخر في النطق لأسباب عديدة، وبالرغم من أن الأمر يعود غالباً إلى بعض الفروق الفردية، إلا أن هناك بعض الأمور المسببة لتأخير الكلام عند الأطفال مثل:

- مشاكل في الفم.

- مشاكل جسدية في النمو.

- مشاكل نفسية.

نصائح للعلاج

- التحدث المباشر مع الطفل طوال الوقت.

- استخدام الإيماءات والإشارة إلى الأشياء أثناء نطق الكلمات المقابلة.

- قول كلمات بسيطة يسهل تكرارها.

- اتركه يتفاعل مع الأشياء من حوله.

- أعط انتباهاً كاملاً عند التحدث معهم.