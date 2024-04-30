يتسبب في وفاة طفل كل 43 ثانية عالميا.. كيف تحمي ابنك من الالتهاب الرئوي؟

ألم شديد وصعوبة كبيرة في التنفس، السعال، ارتفاع درجة الحرارة والتعرق، أعراض ربما تداهم البعض مع الإصابة بالنزلات الشعبية الحادة، إلا أنّ الأمر قد يتطور في بعض الأحيان إلى الالتهاب الرئوي ما يفاقم من الأعراض التي يشعر بها الشخص، ويعد من الأمراض الخطيرة التي تودي بحياة طفل كل 43 ثانية في العاليم، وفق ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

والالتهاب الرئوي عبارة عن عدوى تصيب إحدى الرئتين أو كلاهما، وتسبب السعال المصحوب بالبلغم أو الصديد والحمى أو القشعريرة فضلا عن صعوبة التنفس، ويكون في الغالب بسبب البكتيريا، ومرض الالتهاب الرئوي «القاتل المنسي» هو المسؤول الأول عن وفيات الأطفال حديثي الولادة على مستوى العالم إذ يكونوا أكثر عرضة للإصابة به مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، ويحصد حياة 750 ألف طفل ممن يبلغوا سن الخامسة في كل عام، وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوي

الدكتور أحمد شرابي أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة، أوضح في حديثه لـ«الوطن»، أنّ أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوي تتمثل في الآتي:

1- فيروس الإنفلونزا، إذ إنّ 50% من الأطفال حديثي الولادة المحتجزين في المستشفيات مصابين بالالتهاب الرئوي نتيجة الإصابة بفيروس الإنفلونزا، وذلك لتوفير الأكسجين لهم نظرًا لضعف مناعتهم.

2- الفيروسات والجراثيم المنتشرة في محيط الطفل.

3- عدم الاهتمام برعاية الطفل وحمايته من البيئة المحيطة في أثناء اللعب مع الآخرين.

أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوي

1- صعوبة التنفس أو التنفس بشكل سريع

2- السعال

3- ارتفاع درجة الحرارة

كيف تحمي طفلك من الالتهاب الرئوي؟

1- أنّ تلتزم الأم بكل تطعيمات طفلها ومنها تطعيم المكورات الرئوية والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

2- البعد عن أماكن الأطفال والتجمعات الكثيرة.

3- البعد عن الأماكن المغلقة.

4- عدم ترك الأم طفلها للآخرين.

5- عدم مشاركة الطفل لطعامه مع الآخرين.

6- غسل اليدين بعد العطس أو السعال لعدم انتشار الجراثيم.

7- التغذية السليمة للطفل.