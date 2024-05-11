3 تطبيقات تكنولوجية لتسهيل تقديم الخدمات لذوي الهمم بـ«مراكز العملاء»

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة 3 تطبيقات تكنولوجية حديثة، خاصة بخدمات الكهرباء، لتسهيل وسرعة تقديم الخدمات لذوى الهمم، سواء فى مراكز خدمة العملاء، أو من خلال التليفونات المحمولة، تشمل تطبيق «واصل» لمساعدة ذوى الإعاقات فى التخاطب وضعاف السمع، وتطبيق خدمات خاص بـ«المكفوفين»، وتطبيق ثالث لعرض الخدمات خاص بالصم.

ويتيح تطبيق «الكفيف»، الذى أطلقته وزارة الكهرباء، عرض كل الخدمات التى تقدّمها الوزارة للمواطنين بشكل مبسّط، وشرح لكل خدمة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها، والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى الرد على الأسئلة الشائعة التى تخص كل خدمة، كما يحتوى على عناوين جميع فروع شركات الكهرباء فى مصر، بالإضافة إلى أن محتوى التطبيق بالكامل مسجل بالصوت، لخدمة ذوى الإعاقة البصرية من المكفوفين وضعاف البصر.

كما أطلقت الوزارة تطبيق «واصل» للخدمات العامة لذوى إعاقات التخاطب والسمع، والذى يقدم خدمة الإبلاغ عن الشكاوى والأعطال الخاصة بالكهرباء، من خلال التواصل بلغة الإشارة، عن طريق مكالمة مرئية، إضافة إلى النّسخة الجديدة المطوّرة من تطبيق «واصل» الرقمى الخاص بالصم وضعاف السمع، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة التى تهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل مجتمع دامج لجميع فئاته وشرائحه.

«شاكر»: تشغيل حزمة من البرامج على الهواتف الذكية يمكن تحميلها بسهولة لخدمة «أصحاب القدرات»

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة، إن الدولة المصرية تبذل جهوداً غير مسبوقة فى سبيل تمكين ذوى الهمم، وإتاحة جميع الخدمات لهم فى القطاعات الحكومية كافة، بسهولة ويسر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ولفت إلى أن الوزارة ممثّلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركاتها التابعة، تتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة فى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، فى تنفيذ وتشغيل حزمة من البرامج على الهواتف الذكية، التى تعمل بنظام «أندرويد»، ونشرها على متجر البرامج «بلاى ستور»، ليتمكن الأشخاص ذوو الهمم من تحميلها بسهولة.

وأشار وزير الكهرباء، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن برنامج «واصل» يتيح للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية ومشكلات التحدّث، إمكانية تسجيل بلاغ عن أعطال الكهرباء، عن طريق لغة الإشارة، من خلال مكالمة فيديو، يقوم من خلالها الشخص ذو الإعاقة من الصم والبكم بتسجيل الشكوى من انقطاع التيار على منظومة الشكاوى الموحّدة لقطاع الكهرباء على رقم الاتصال 121، وتصل الشكوى مباشرة إلى الفرع التابع له المنطقة التى بها العطل، ويقوم الفنيون بالتوجّه فوراً إلى مكان العطل وإصلاحه.

وقال الوزير إن هناك تطبيقاً آخر يتيح للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر التعرّف على الخدمات التى تقدّمها شركات توزيع الكهرباء، ونبذة عن كل خدمة بالنص المكتوب، وكذلك الصوت المسموع، والتعرّف على المستندات المطلوبة لكل خدمة، وإجراءات هذه الخدمات، وذلك باستخدام تقنية تحويل النص إلى صوت، من خلال قارئ الشاشة، وذلك لتوفير الشرح الصوتى، حيث يتم قراءة النصوص المكتوبة، كما يتيح التعرّف على عناوين مراكز الخدمة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، التابعة لشركات توزيع الكهرباء.

«الدستاوى»: توفير أجهزة «تابلت» لترجمة المحادثة بلغة الإشارة ومسار خاص لأصحاب الإعاقة الحركية المستخدمين للكراسى المتحركة

من جانبه، قال الدكتور خالد الدستاوى، نائب رئيس الشركة القابضة لشئون شركات التوزيع، إنه تم توفير أجهزة «تابلت» على الشباك الخاص بالأشخاص ذوى الهمم، ليقوم الجهاز بالترجمة بلغة الإشارة بين الموظف الموجود بالشباك والشخص صاحب الإعاقة السمعية ومشكلات التحدّث، عن طريق تحويل النص الذى يكتبه الموظف إلى فيديو بلغة الإشارة، ليستطيع توصيل المطلوب إلى المواطن بسهولة.

وأكد أنه تم توفير تطبيق للموظفين مسئولى الشباك الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن، على أجهزة الهواتف الذكية الخاصة بهم، يمكن من خلاله الربط مع تطبيق خدمات الكهرباء للصم والبكم، عن طريق استخدام «QR-Code»، ليقوم الجهاز بعملية الترجمة بين موظف الشباك والشخص الأصم والأبكم، عن طريق لغة الإشارة، لافتاً إلى أنه تم توفير الإتاحة المكانية عن طريق تنفيذ المسار الخاص بالأشخاص أصحاب الإعاقة الحركية، الذين يستخدمون الكراسى المتحركة.

«أبووردة»: نسخة من دليل الخدمات مطبوعة بطريقة «برايل»

وقال المهندس سامى أبووردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن مركز خدمة الكهرباء بالشروق، تم إنشاؤه على أحدث النظم والأجهزة طبقاً للهوية البصرية الموحّدة للشركة القابضة، وطبقاً لدليل تقييم مراكز خدمة العملاء بالشركة القابضة لكهرباء مصر، لافتاً إلى أن المركز يتكون من صالة خدمة العملاء، والمنطقة الذكية، وصالة لذوى الهمم وكبار السن والشحن الليلى، ومكتب لكبار المشتركين، ومكتب لتهيئة وفحص العدادات، وقاعة للتدريب، وبوفيه لخدمة المشتركين.

وأشار «أبووردة» إلى أن المركز يقدّم عدداً من الخدمات عن طريق شاشات تعمل باللمس لخدمة ضعاف السمع والصم، ومزود بموظفين تم تدريبهم على لغة الإشارة، للتواصل مع المشتركين من ذوى الهمم، كما تم تقديم أول نسخة من دليل الخدمات مطبوعة بطريقة «برايل» لخدمة العملاء من المكفوفين.