بشرى وأحمد عصام ومدحت صالح.. أبرز حضور حفل زفاف ابنة مصطفى كامل

بإطلالة مميزة ظهرت «فرح» ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقين في التجهيزات النهائية لحفل زفافها، مرتدية الفستان الأبيض الطويل، بينما تلتقط الصور داخل قاعة الزفاف المقام بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد.

حفل زفاف أسطوري

شهد الحفل زفة أسطورية بحضور عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنانة بشرى وأحمد عصام الذي قدم وصلة عزف على الجيتار وسط الألعاب النارية التي تزين القاعة، وخلال الزفة قام المطرب مدحت صالح بالغناء بينما كان مصطفى كامل يسلم ابنته لعريسها، بحضور الفنان مصطفى قمر.

منذ 10 أيام، تم عقد قران فرح وزجها يوسف عبد الحكيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور بعض نجوم الوسط الفني، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وحمادة هلال.

معلومات عن فرح ابنة مصطفى كامل

تدعى فرح.

- درست كلية الإعلام.

- تمت خطبتها في عام 2021.

- زوجها يعمل قبطانا بحريا ويدعى يوسف عبدالحكيم.

- تم عقد قرانها الأيام الماضية بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

- اقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين والأصدقاء في فيلا مصطفى كامل بالمهندسين.

وجاء سعر فستان عقد القران الذي كان مٌزين بمجموعة من النقوشات البسيطة، بسعر 148 ألف جنيه مصري، وفقا لموقع «ahlabuy»، وخطفت العروس أنظار الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حفل الخطوبة، ارتدت العروس فستان قصير لامع من تصميم أحمد رجب، والميك أب بلمسات زهرة، ومصفف الشعر الذي وضع «هيد بيس» ديفيد وماجد، أما ديكور حفل الخطوبة فكان من تصميم أرتيكا، والمصور الفوتوغرافي، فيينا.