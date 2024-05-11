«خذ بيجامة النوم معك».. هكذا سخر الأمريكيون من نوم ترامب المتكرر أثناء محاكمته

تكررت غفوات الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي لمقعد البيت الأبيض أثناء محاكمته في القضية الجنائية الشهيرة «أموال الصمت»، إذ ظهر أكثر من مرة مغمض العينيين ونائمًا، وأثارت غفواته سخرية العديد من الأمريكيين، في أعقاب ذلك، أكد «ترامب» أنه يغمض عينيه فقط لكنه مستيقظًا.

واستغل الأمريكيون غفوات دونالد ترامب المتكررة أثناء محاكمته في السخرية والحديث عن أسباب نومه المتكرر، قائلين: «قصة رئيس سابق لا يستطيع البقاء مستيقظًا»، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وقال الممثل الكوميدي الأمريكي جيمي كيميل، ممازحًا في برنامجه «جيمي كيميل لايف» إن دونالد ترامب يجب أن يأخذ معه «بيجامة النوم» أثناء المحاكمة.

وقالت سوزان كريج مراسلة صحيفة نيويورك تايمز: «لقد بدا ترامب وكأنه كان يغفو، أومأ رأسه إلى الأسفل لبعض الوقت ثم اهتزت وبدأ مستيقظًا».

ترامب وحملته ينفيان

لكن حملة ترامب أنكرت في وقت لاحق أن الرئيس السابق قد نام أثناء جلسة الاستماع وزعمت أنه لم يغف أبدأ أثناء محاكمته ووصفت تلك التقارير بالوهمية، ورد «ترامب» بنفسه قائلًا: «هذه أخبار كاذبة بنسبة 100% قادمة من صحفيين لم يكونوا حتى في قاعة المحكمة».

ومُنعت الكاميرات من دخول قاعة المحكمة، ويعرف الأمريكيون تفاصيلها وما يحدث بداخلها من بعض مراسلي الصحف والقنوات الأمريكية والعالمية الذين سُمح لهم بالتواجد أثناء جلسات الاستماع.

محاكمة «ترامب» مستمرة

وتستمر محاكمة دونالد ترامب بشأن دفع أموال لممثلة أمريكية ستورمي دانيلز لكسب صمتها وعدم الإفصاح عن علاقتها به قبيل الانتخابات التي فاز بها «ترامب» ضد منافسته هيلاري كلينتون، ورغم محاولات دفاع «ترامب» تبرير ذلك بأن الأموال التي دفعها ليست لأغراض سياسية، بل لحجب أعين أسرته عن علاقته بالممثلة الأمريكية.

ورغم شهادة الممثلة الأمريكية في المحكمة، تستمر جلسات الاستماع في انتظار صدور حُكم، رغم محاولات دونالد ترامب تأجيل المحاكمة لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.