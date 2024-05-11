مشارك بـ«قمة القيادات»: القيادة السياسية تولي الكوادر الشبابية اهتماما غير مسبوق

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة متابعة توصيات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، النسخة الثالثة، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الجاري، واختتمت أعمالها اليوم.

استهداف أعداد كبيرة من الكوادر الشبابية القيادية

وأسفرت توصيات فعاليات القمة، عن رصد واستهداف أعداد كبيرة من الكوادر الشبابية القيادية، على المستوى الإقليمي والدولي، ووضع برامج إعداد لخلق كوادر قيادية منهم، ومن بينهم طلاب وخريجون من 40 كلية وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية.

وأعرب أحمد الجندي، أحد الخريجين المشاركين بالقمة العالمية لـ القيادات الشبابية الإعلامية، عن سعادته الكبيرة لاختياره ضمن الكوادر الشبابية في هذه القمة العالمية.

وأكد «الجندي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه خريج أحد أقسام كليات الإعلام، أن تنفيذ القمة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز الشركات على المستوى الإقليمي والدولي، موضحا أن وزير الشباب أكد خلال جلسات القمة، أن القيادة السياسية الحكيمة، تولي اهتماماً كبيرا بالشباب من خلال إعداد كوادر شبابية على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية والمجتمعية وإعداد قيادات وطنية شابة لمواصلة مسيرة التطوير والتنمية، ويتجلى ذلك من خلال الاهتمام بالملتقيات الشبابية ومنها القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية.

جلسات حوارية وورش عمل عن الإعلام

ولفت إلى أن القمة التي عقدتها وزارة الشباب والرياضة تناولت جلسات حوارية وورش عمل في محاضرات عن «الإعلام الاقتصادي، ومحاضرات عن الأمن القومي المصري»، كما تضمنت زيارات ميدانية لأكاديمية الشرطة، وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، والأكاديمية العسكرية المصرية والمتحف القومي للحضارة المصرية.