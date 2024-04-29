لميس الحديدي: كل أنظار العالم تترقب مصير الحرب في غزة الساعات المقبلة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن كل أنظار العالم تترقب مصير الحرب في غزة الساعات المقبلة، حيث تنتظر الأطراف الرد من حماس على الورقة المصرية والرد الإسرائيلي عليها أيضا، فيما يتعلق بالهدنة وتأجيل عملية اجتياح رفح الفلسطينية.

وفد من حماس يصل القاهرة

وأضافت الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها «برنامج» كلمة أخيرة الذي تقدمه على شاشة ON: «في القاهرة يوجد وفد من حماس بقيادة خليل الحية، ومن المتوقع وصول وفد إسرائيلي غدا في حال جاءت التطورات إيجابية».

أكملت: «مصر تسعى بكل جهدها للوصول لهدنة التقاط أنفاس تٌنقذ مليون نصف مليون فلسطيني إذا ما قرر الجيش الإسرائيلي عملية برية في رفح الفلسطينية»