رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

لميس الحديدي: كل أنظار العالم تترقب مصير الحرب في غزة الساعات المقبلة

كتب:

محمد عزالدين
09:54 م | الإثنين 29 أبريل 2024
لميس الحديدي

لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن كل أنظار العالم تترقب مصير الحرب في غزة الساعات المقبلة، حيث تنتظر الأطراف الرد من حماس على الورقة المصرية والرد الإسرائيلي عليها أيضا، فيما يتعلق بالهدنة وتأجيل عملية اجتياح رفح الفلسطينية.

وفد من حماس يصل القاهرة 

وأضافت الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها «برنامج» كلمة أخيرة الذي تقدمه على شاشة ON: «في القاهرة يوجد وفد من حماس بقيادة خليل الحية، ومن المتوقع وصول وفد إسرائيلي غدا في حال جاءت التطورات إيجابية».

أكملت: «مصر تسعى بكل جهدها للوصول لهدنة التقاط أنفاس تٌنقذ مليون نصف مليون فلسطيني إذا ما قرر الجيش الإسرائيلي عملية برية في رفح الفلسطينية»

اقرأ المزيد:

دينا الشربيني ضيفة لميس الحديدي الثلاثاء

لميس الحديدي: سيناء بعد 42 عاما لم تعد صحراء بل طالتها أيادي التعمير والتنمية

نجوم مسلسل صيد العقارب في ضيافة لميس الحديدي الثلاثاء المقبل

لميس الحديدي: مسلسل الحشاشين نقلة في تاريخ الدراما المصرية

غادة عبدالرازق تروج لظهورها بصحبة أسرة مسلسل صيد العقارب مع لميس الحديدي

كريم عبدالعزيز يكشف مع لميس الحديدي كواليس العمل في الحشاشين
بقلم محمد عزالدين