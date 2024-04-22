لميس الحديدي: سيناء بعد 42 عاما لم تعد صحراء بل طالتها أيادي التعمير والتنمية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه تزامنا مع حلول 25 أبريل 2024، يمر 42 عاما على رفع العلم المصري على كامل سيناء في عام 1982، بعد معركة عسكرية وسياسية شاقة، وصولا لمفاوضات طابا التي دامت سبع سنوات بعد ذلك، إي في عام 1989، لتعود أرض الفيروز لحضن الوطن في أعقاب احتلال عام 1967.

عيد تحرير سيناء

أضافت عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، على شاشة ON: «عيد تحرير سيناء هذا العام له أهمه خاصة، بسبب ما يحيط بنا من أحداث إقليمية على حدودنا الشرقية في غزة، وثانيا أن سيناء التي تم استلامها منذ 42 عاما لم تعد صحراء، بل طالتها أيادي التنمية والتعمير والبناء».

أردفت: «الوطن غالي لما بنشوف معركة الشعب الفلسطيني للحفاظ على أرضه واستشهاد قرابة 34 ألف فلسطيني تحت آلة البطش الإسرائيلية، دائما نتذكر ونذكر أنفسنا أن الوطن غال»، مستكملة: «ممكن نتعب في الوطن ونمر بأزمات لكن سيبقى الوطن غاليا».

الرئيس الراحل أنور السادات

اختتمت: «نتذكر في كل عام هذه المناسبة ونقدم التحية لكل من عمل وقدم دمه وجهده لتحرير سيناء، ونتذكر الرئيس الراحل أنور السادات وكل قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في تلك المعركة العسكرية العظيمة، وكل من شارك في المعركة السياسية والقانونية».