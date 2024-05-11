«المصري للفكر والدراسات»: إعادة الزخم للقضية الفلسطينية أحد مكاسب الحرب على غزة

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن دولة الاحتلال كانت تهدف من الحرب على قطاع غزة تحرير الرهائن، والقضاء على حركة حماس، وهذه الأهداف لم تتحقق حتى الآن.

وتابعت «بكر»، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن ما يحدث في قطاع غزة، سيُساعد الجماعات الإرهابية على استقطاب المزيد من العناصر الجديدة، مضيفة أن أحد مكاسب الحرب على قطاع غزة، إعادة الزخم مرة أخرى للقضية الفلسطينية، بدلاً من المفاوضات غير المتناهية.

ولفتت إلى أن استمرار الحرب على قطاع غزة في صالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة، لأنه سيحاسب بعد انتهاء الحرب من الداخل، متوقعة أن تستمر الحرب لفترة أطول خلال المرحلة المقبلة.