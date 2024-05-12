تشغيل 5 قطارات إضافية اعتبارا من أول يونيو المقبل.. اعرف محطات الوقوف

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل مجموعة من القطارات الإضافية، اعتبارا من أول شهر يونيو المقبل، بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، موضحة أن هذه القطارات تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، ويمكن حجز التذاكر من الموقع الإلكتروني للهيئة أو الهاتف المحمول.

وتُقدّم «الوطن» في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي، التفاصيل الكاملة للقطارات الإضافية التي يتم تشغيلها، بداية من موعد تحركها من المحطات الرئيسية وموعد وصولها المحطات النهائية، بالإضافة إلى المحطات المقرر الوقوف عليها أثناء الرحلة.

قطار رقم 939/940 ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح»

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 5:50 صباحاً.

- يصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً.

- يمر بمحطات القاهرة وبنها وطنطا ودمنهور ومحرم بك وبرج العرب.

- يمر بمحطات الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والضبعة وأخيراً مطروح.

قطار رقم 1933/1934 ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح»

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 11:15 مساءً.

- يصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً.

- يمر بمحطات القاهرة وبنها وطنطا ودمنهور ومحرم بك وبرج العرب.

- كما يمر بمحطات الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والضبعة وأخيرا مرسى مطروح.

قطار رقم 943/942 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح - القاهرة»

- يتم التشغيل يومياً.

- يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 10:00 مساءً.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 05:00 صباحاً.

- يتحرك من مرسى مطروح ويمر بمحطة الضبعة وسيدي عبدالرحمن والعلمين والحمام.

- يمر بمحطات برج العرب ومحرم بك ودمنهور وطنطا وبنها وأخيراً القاهرة.

قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسكندرية»

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 07:00 صباحاً.

- يصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 09:55 صباحاً.

- يتحرك من القاهرة ويمر بمحطة بنها وطنطا وإيتاي البارود.

- كما يمر بمحطات دمنهور وسيدي عبدالرحمن والإسكندرية.

قطار رقم 1130 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - القاهرة»

- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

- يقوم من الإسكندرية ويمر بمحطات سيدي جابر ودمنهور.

- كما يمر بمحطات إيتاي البارود وطنطا وبنها وأخيراً القاهرة.