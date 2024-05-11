مواعيد القطارات المكيفة والروسي من القاهرة للإسكندرية

توفر هيئة السكك الحديد، قطارات من القاهرة إلى الإسكندرية، وحددت مواعيد قيامها المتنوعة على مدار اليوم لكي تناسب المسافرين إلى المدينة الساحلية خاصة في فصل الصيف لقضاء وقت ممتع بها.

وفي السطور التالية نعرض مواعيد القطارات المكيفة والروسية من القاهرة إلى الإسكندرية، والتي تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها في المواعيد المقررة حيث يتم فتح باب الحجز قبلها بـ15 يوما.

مواعيد القطارات المكيفة

وتأتي مواعيد القطارات المكيفة من القاهرة للإسكندرية كما يلي:

قطار رقم 903 موعد قيامه من القاهرة الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 مكيف موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

قطار رقم 901 موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

قطار رقم 911 موعد قيامه 10.00 صباحا.

قطار رقم 913 موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 من القاهرة للإسكندرية الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.

قطار رقم 921 موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 925 موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

قطار رقم 923 موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 931 موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

مواعيد القطارات الروسي

وتأتي مواعيد القطارات الروسية من القاهرة للإسكندرية كما يلي:

قطار رقم 1203 موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

قطار رقم 23 يقلع من القاهرة في تمام الساعة 16.30 ظهرا.

قطار 3023 موعد قيامه الساعة 17:00.

قيام قطار 3009 موعد قيامه الساعة 07:10 مساء.

قيام قطار 3022 موعد قيامه الساعة 07:15 مساء.