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عودة مسير القطارات في الاتجاهين بين محطتي الحمام والرويسات غدا

كتب:

كريم روماني
10:09 م | السبت 11 مايو 2024
حركة القطارات - صورة أرشيفية

حركة القطارات - صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اعتباراً من غدا الأحد تعود حركة مسير قطارات بين محطتي «الحمام والرويسات» خط «محرم بك - مرسى مطروح» تزامناً مع الانتهاء من أعمال هيئة الأنفاق ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع أسفل خطوط السكة الحديد في المسافة ما بين محطتي الحمام والرويسات.

تعديلات في حركة القطارات 

يُذكر أن الهيئة سبق وأعلنت اختصار كافة القطارات المتجة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة الحمام وتعديل ميعاد قطار رقم 656 ركاب «محرم بك - الضبعة» وتعديل ميعاد قطار رقم 657 ركاب «مرسى مطروح - محرم بك»، واختصار القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك بمحطة العُميد، واختصار قطاري رقم 648 و655 ركاب «محرم بك - الضبعة» بمحطة الحمام.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.