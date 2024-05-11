عودة مسير القطارات في الاتجاهين بين محطتي الحمام والرويسات غدا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اعتباراً من غدا الأحد تعود حركة مسير قطارات بين محطتي «الحمام والرويسات» خط «محرم بك - مرسى مطروح» تزامناً مع الانتهاء من أعمال هيئة الأنفاق ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع أسفل خطوط السكة الحديد في المسافة ما بين محطتي الحمام والرويسات.

تعديلات في حركة القطارات

يُذكر أن الهيئة سبق وأعلنت اختصار كافة القطارات المتجة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة الحمام وتعديل ميعاد قطار رقم 656 ركاب «محرم بك - الضبعة» وتعديل ميعاد قطار رقم 657 ركاب «مرسى مطروح - محرم بك»، واختصار القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك بمحطة العُميد، واختصار قطاري رقم 648 و655 ركاب «محرم بك - الضبعة» بمحطة الحمام.