رئيس «خطة النواب»: لدينا تحوط اقتصادي بمستويات إيجابية رغم التوترات بالمنطقة

قال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاستقرار بمفهومه الشامل الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، مهم للغاية.

وتابع «الفقي» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن مصر دولة آمنة، لكن حولها براكين على كل الاتجاهات، وحدودها ملتهبة، ويوجد عقلانية كبيرة لدى القيادة السياسية في التعامل مع الأحداث.

وأضاف أننا لدينا في مصر تحوط اقتصادي بمستويات إيجابية، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة، وتحسبًا لأي طارئ يحدث، وأن توافر النقد الأجنبي بتدفقاته المختلفة، سيؤدي إلى مزيد من الإتاحة، وبالتالي استقرار سعر الصرف وعودته لقيمته الذي هو أقل من القيمة الحالية بكثير، بما يعكس واقع الاقتصاد المصري.

ولفت «الفقي» إلى أنه كان هناك توسيع لمظلة الحماية الاجتماعية، لتخفيف وطأة الغلاء والتضخم على المواطنين، مشيرا إلى أن معدل النمو المستهدف 4.2.