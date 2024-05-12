القاهرة الإخبارية: أمريكا لا تملك ضمانات لوقف إطلاق النار حال إطلاق سراح المحتجزين

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الولايات المتحدة ترى أن حركة حماس هي من بدأت هذا الصراع في 7 أكتوبر الماضي، وعليها أن تنهيه، وهذا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكثر من مرة، كما ردده المتحدثون باسم المؤسسات الرسمية سواء الدفاع أو الخارجية أو البيت الأبيض.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الإدارة الأمريكية ترى أن حماس عليها أولا أن تفرج عن المحتجزين لديها ثم بعد ذلك يتم وقف إطلاق النار أو أن يكون ذلك دافعا لوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل، لكن ما تتجاهله واشنطن أنه في النهاية قرار الحرب لا تتخذه الولايات المتحدة لكن تتخذه إسرائيل، حيث تملك الطائرات والجنود والمدرعات والدبابات، وهي التي تغزو.

وأكد أنه ليس هناك ضمانات ولم يعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن أي ضمانات لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة حال إطلاق حماس سراح المحتجزين، خاصة أن المحتجزين ورقة مهمة في هذا الصراع تضمن أن إسرائيل لن تخوض حربا غاشمة وتكون أكثر عنفا من ذلك إذا لم يكن هناك محتجزون، والإدارة الأمريكية تنظر للموضوع من منظور إسرائيلي.