«الأرصاد»: منخفض جوي يتسبب في سقوط أمطار على 6 محافظات اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة تكاثر السحب الممطرة اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، كما تمتد إلى شمال الوجه البحري مع تقدم ساعات النهار.

منخفض جوي ممطر على شمال البلاد

وأشارت الهيئة في تقرير صادر عنها، تعرض شمال البلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط شمال الوجه البحري، لمنخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط يستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري، يعمل على تساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة أحيانا، على كلا من محافظات «مطروح - البحيرة- الإسكندرية- كفر الشيخ- دمياط- بورسعيد».

هل تصل الأمطار الساحلية الى القاهرة؟

وأكدت الأرصاد أنّ الطقس اليوم سيكون غائم جزئيا على القاهرة الكبرى ومدن القناة وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، بسبب وجود غطاء سحابي لكنها غير ممطرة، حيث تتركز الأمطار اليوم وحتى منتصف الأسبوع الجاري على السواحل وشمال الوجه البحري فقد ولن تمتد إلى القاهرة أو منطقة مصر الوسطى.