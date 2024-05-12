«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة في القاهرة اليوم بسبب كتل هوائية أوروبية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم بمعدل يتراوح بين درجتين إلى 3 درجات، وذلك على شمال البلاد والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ومدن القناة والقاهرة الكبرى، إذ تعود الأجواء الربيعية المعتدلة خلال ساعات النهار، والأجواء المائلة للبرودة أحيانًا في ساعات الليل المتأخرة.

انخفاض درجات الحرارة على القاهرة والدلتا والسواحل

وأشارت الأرصاد الجوية في تقرير تفصيلي صادر عنها إلى أنَّ شمال البلاد وحتى منطقة مصر الوسطى تتأثر اليوم وحتى نهاية الأسبوع، بتأثير كتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على اعتدال درجات الحرارة، وهي تتزامن مع منخفض جوي قادم على البحر المتوسط، يعمل على تكاثر السحب الممطرة أحيانًا، كما يسود طقس غائم جزئيًا خلال النهار ومائل للبرودة خلال ساعات المساء.

درجات الحرارة اليوم

وعن قيم الحرارة في حالة الطقس اليوم على مدن القناة والقاهرة والإسكندرية ومطروح والعاصمة الإدارية، فجاءت العظمى والصغرى كما يلي:

القاهرة: الحرارة العظمى 29 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 29 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 30 الصغرى 16

بنها: العظمى 29 الصغرى 17

دمنهور: العظمى 29 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 30 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 29 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 29 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 30 الصغرى 14

السويس: العظمى 29 الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 24 الصغرى 15

مطروح: العظمى 24 الصغرى 15

العلمين: العظمى 23 الصغرى 15