«الأرصاد»: طقس حار على أغلب الأنحاء اليوم.. وفرص لسقوط أمطار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ يسود اليوم طقس حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد؛ لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية في القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة مئوية السواحل الشمالية 26 درجة مئوية.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، ومن المتوقع وجود اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 3:2 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 34 - 21

العاصمة الإدارية 34 - 21

أكتوبر 35 - 20

بنها 33 - 20

دمنهور 34 - 19

وادي النطرون 33 - 19

كفر الشيخ 32 - 20

المنصورة 33 - 20

الزقازيق 34 - 21

شبين الكوم 33 - 20

طنطا 32 - 20

دمياط 33 - 19

بورسعيد 34 - 19

الإسماعيلية 35 - 19

السويس 34 - 20

العريش 33 - 18

رفح 32 - 18

رأس سدر 26 - 17

نخل 32 - 15

كاترين 24 - 13

الطور 36 - 16

طابا 31 - 20

شرم الشيخ 36 - 25

الإسكندرية 26 - 18

العلمين 25 - 17

مطروح 24 - 16

السلوم 25 - 16

سيوة 26 - 15

رأس غارب 36 - 23

الغردقة 37 - 25

سفاجا 35 - 24

مرسى علم 37 - 24

شلاتين 36 - 20

حلايب 34 - 21

أبو رماد 32 - 21

رأس حدربة 30 - 21

الفيوم 36 - 21

بني سويف 37 - 22

المنيا 38 22

أسيوط 39 -23

سوهاج 38 - 24

قنا 39 - 23

الأقصر 40 - 24

أسوان 41 - 25

الوادي الجديد 40 - 23

أبو سمبل 39 - 23