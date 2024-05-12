تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شارع رمسيس وسيولة على الدائري

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الأحد 12 مايو 2024.

وأوضح التقرير أنّ كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية عند شارع رمسيس، ثم تقل تدريجياً حتى الوصول لشارع غمرة.

ويشهد كوبري 15 مايو المتجهة إلى المهندسين كثافات مرورية، ولكن شارع بورسعيد من نازلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

الحالة المرورية في محافظة الجيزة

ويشهد طريق الدائري سيولة مرورية، مع بعض الكثافات المرورية عند النزالات، ولكن محور 26 يوليو يشهد سيولة مرورية.

الطريق المتجه للمهندسين يشهد بعض الكثافات المرورية قبل طالعة الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك.

ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية التي تزيد خاصتنا مع الساعات الصباحية.