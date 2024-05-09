تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. سيولة بالموسكي وكثافات في شارع صلاح سالم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الخميس 9 إبريل 2024.

الحالة المرورية في شارع صلاح سالم

وأوضح التقرير أن شارع صلاح سالم يشهد كثافات متقطعة على امتداد الطريق حتى الوصول لتقاطع كوبري أكتوبر، وهناك توجد كثافات مرورية.

وبعد تقاطع الكوبري، سنجد الكثافات بدأت تقل بشكل تدريجي، لكنها لم تختفِ ومازالت مستمرة حتى مستشفى العباسية، وتبدأ الكثافات تختفي عند محطة مترو الاستاد.

سيولة مرورية في الموسكي

ويشهد شارع الموسكي سيولة مرورية في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أنها تشهد كثافات مرورية كبيرة في الساعات المقبلة.

وفي شارع رمسيس باتجاه العباسية، فإن هناك كثافات مرورية لكن متقطعة على فترات، والكثافات تبدأ من ميدان رمسيس وصولا للعباسية وحتى شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة.