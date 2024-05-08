الحالة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية.. كثافات على كوبري أكتوبر «فيديو»

استعرضت هالة الحملاوي، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.

كثافات مرورية بكوبري 15 مايو

وقالت مذيعة القناة الأولى والفضائية المصرية، إن كوبري أكتوبر شهد بعض الكثافات المرورية عند رمسيس وتبدأ تقل حتى منطقة غمرة، وكذلك كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين، بينما توجد بشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

سيولة مرورية بالطريق الدائري

وفي محافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري في الوقت الحالي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند النزلات، ومحور 26 يوليو به سيولة مرورية، والطريق المتجه إلى المهندسين ظهرت عليه بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان وحتى نادي الزمالك، وفي شارع فيصل ظهرت كثافات مرورية وتزداد مع ساعات الذروة.

أما بمحافظة الإسكندرية، ظهرت كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ظهرت بها سيولة مرورية نسبية، وظهرت كثافات مرورية بشارع جمال عبدالناصر عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، وشارع عبد السلام عارف.