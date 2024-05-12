معلومات عن عشبة الجعدة.. توسع الأوعية الدموية وتخفض مستويات السكر بالدم

عشبة صغيرة تمتلك عدة فوائد، فهي قادرة على توسيع الأوعية الدموية، وعلى الرغم من أنها غير معروفة للبعض إلا أن فوائدها عديدة ومذهلة، إذ أن لديها القدرة على علاج الكثير من الأمور الخطيرة مثل خفض مستويات السكر في الدم أو التّخفيف من الالتهابات، وهي عشبة الجعدة، التي نستعرض في التقرير التالي أبرز فوائدها للجسم وفقاً لموقع «ncbi».

فوائد عشبة الجعدة

تستخدم عشبة الجعدة في الأساس كمشروبٍ ساخن عن طريق خلطها مع الماء الساخن أو كنوع من أنواع البهارات، وتتطلب زراعتها تربة جيدة التصريف، ولها رائحة عطرية لطيفة، كما أن لها عود سيقان خشبية، ولكن غالبا ما تموت في فصل الشتاء، وتزرع البذور في الربيع أو الصيف، وفقا لموقع «Useful Tropical Plants».

تنتشر زراعة عشبة الجعدة في جنوب غرب أسيا وجنوب أوروبا وشمال أفريقيا، كما أنها من أشهر النباتات في دول مثل العراق وإيران، ويتراوح ارتفاعها من 10 إلى 30 سنتيمترا، وتتميز باللون الأورجواني أو الأبيض أو الرمادي، وتحصد في شهري يونيو وسبتمبر، وفقا لما ورد عبر موقع «mediplantepirus».

دراسات تشير إلى فوائد عشبة الجعدة

تتعدد فوائد عشبة الجعدة أو الشندقورة، وذكرت دراسة نشرتها مجلة International Journal of Tissue Reactions، تفيد أن تناولها كمشروب ساخن يساعد في تخفيف التهابات الجسم، وخفض مستوى السكر في الدم، وذلك لتضتمنها مركب الفلافونويدات، وهو أكدته أيضا مجلة Journal of Ethnopharmacology، التي أجرت نفس التجربة على الفئران وكانت النتيجة واحدة، وهي قدرة النبتة على خفض مستويات السكر في الدم، بحسب موقع «science direct».

وفي عام 2006، نُشرت دراسة أخرى في مجلة Evidence-based complementary and alternative medicine، تشير إلى أن تناول الجعدة يقلل عمليّات الأكسدة في الخلايا، وذلك لاحتوائها على خصائص مضادة للأكسدة.

وفي عام 2017 أصدرت مجلة Pharmacognosy research، دراسة أجرتها على الفئرن تشير إلى أن تناول الجعدة يساعد على توسيع االأوعية الدموية، فإن بعض الدراسات أشارت إلى قدرة نبتة الشندقورة على المساعدة في علاج خلايا سرطان البروستاتا، محذرة من أن العشبة عادة ما تكون خطيرة على النساء الحوامل، بحسب موقع «ncbi».

بعيدا عن استخدامها في الأمور الطبية، فهناك استخدامات أخرى للشندقورة، فقد جرى استعمالها في العصور القديمة في الملابس ومستحضرات التجميل والغذاء وكذلك الزينة، كما استخدمت هي ومجموعة نباتات أخرى في الطب التقليدي أو البديلي لعلاج أمرض مختلفة في الجسم.