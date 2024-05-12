«بشنس يكنس الغيط كنس».. قصة شهر التقلبات الجوية وارتفاع الحرارة في مصر

تقلبات جوية يشهدها الطقس خلال الأيام الحالية، تمثلت أبرز سماتها في نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة الذي يؤثر على أغلب الأنحاء، وهو ما يتزامن مع بداية شهر بِشَنْس الشهر التاسع من السنة القبطية المصرية، الذي يستمر حتى يوم 7 يونيو، بحسب الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

قصة شهر بشنس في الشهور القبطية

وارتبط الشهر قديمًا بمثل شهير «بشنس يكنس الغيط كنس» ويعني أنّ الحقول تكون خالية تمامًا بعد الحصاد ويقال: نبق بشنس، ويُنسب اسم شهر بِشَنْس إلى «خونسو» أو «خنسو» أحد الثالوث لمعبود طيبة وهو «إله القمر» ابن الإله «أمون رع» و«موت»، ويصور حاملًا قرص القمر والهلال فوق رأسه، لأن فيه يطول النهار على الليل، ويوجد بعض النباتات التي تزهر خلال هذا الشهر مثل الخوخ - المشمش - البطيخ.

ويقول الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في حديثه لـ«الوطن»، إنّه مع بداية تاسع شهور القبطي من المتوقع أن تسير درجات الحرارة في الاتجاه نحو الارتفاع التدريجي، مع ظهور بعض سمات فصل الصيف أو بعض السمات المشابهة لفصل الصيف، مثل ارتفاع درجات الحرارة وبداية تدريجية لارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل أو ساعات النهار.

تغيرات الطقس في شهر بشنس

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنّ هذا الشهر القبطي الذي ينتصف معه فصل الربيع يشتهر بالتقلبات الجوية العنيفة، لتشهد البلاد موجات متتالية تتراوح بين حارة إلى شديدة الحرارة ترتفع معها درجات الحرارة بشكل ملحوظ في حين تقل نسب الرطوبة مقارنة بفصل الصيف، ومع بداية فصل الصيف فلكيًا تبدأ الشمس في التعامد على مدار السرطان، إذ يبدأ الصيف فلكيًا في نصف الكرة الشمالي يوم 21 يونيو: «فيه فرق بين البدايات الفلكية والبدايات المناخية للفصول، يعني الصيف هيبدأ 21 يونيو، لكن مناخيًا بندخل فصل الصيف في أواخر شهر مايو وبدايات شهر يونيو، وبنحس أننا خلاص دخلنا في الصيف، فمش دايمًا البدايات الفلكية للفصول مرتبطة بيها مناخيًا».