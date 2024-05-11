أول تعليق من شعبة المصورين على قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات بالمساجد

علق مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين، على قرار وزارة الأوقاف بشأن منع تصوير الجنائز، قائلًا: «إن الشعبة سوف تبحث مع النقابة الموقف العام بعد قرار وزارة الأوقاف بمنع التصوير في الجنائز، وتعميمها هذا القرار على جميع المساجد».

نقابة الصحفيين تبحث قرار المنع

وأضاف رئيس شعبة المصورين في تصريح لـ«الوطن»، أنه من الممكن أن يكون لدى وزارة الأوقاف الحق في منع التصوير داخل المساجد، لكن لا أحد يستطيع أن يمنع المصور الصحفي من توثيق اللحظات الهامة وتأريخها والقيام بعمله.

واستكمل: «المصور يسعى لوثيق اللحظات المؤثرة حفاظا على حق المجتمع، وقياما بمهنته، وسوف نبحث مع النقابة هذا الوضع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات».

وزارة الأوقاف تمنع تصوير الجنائز

وكان أصدر هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تعميمًا بشأن تصوير بعض الجنائز، وجاء القرار معمما على كافة مساجد الجمهورية.

وجاء التعميم يقول: «نظرًا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعًا باتًا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، وعلى الجميع مراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله».