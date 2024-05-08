توصيل المياه لـ100 أسرة من الأولى بالرعاية في قرى ومراكز الشرقية مجانا

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية وجمعية صناع الحياة، تنفيذ وصلات مياه شرب لـ100 أسرة دون تحميلهم أعباء مادية، من الأكثر احتياجا في قرى مراكز «منيا القمح وديرب نجم والإبراهيمية» بمح

وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، إنّ الشركة استكملت توصيل مياه الشرب لـ الأسر الأولي بالرعاية بمراكز منيا القمح والإبراهيمية وديرب نجم بالتعاون مع صناع الحياة، وفق بروتوكول التعاون بين الشركة والمؤسسة وتأكيدا للدور المجتمعي للشركة.

وأكد رئيس الشركة أنّ الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية تدرس كل حالة على حدى، من خلال المعاينة على الطبيعة في وجود ممثل الجمعية، للتأكد من أحقية الحالات في الحصول على الدعم الذي توفره الشركة.

وأوضح أنّ الشركة تقدّم التسهيلات الممكنة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين، لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع المؤسسات التي تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

ترشيد استهلاك المياه

ونفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، ندوة توعية بوحدة طب الأسرة بالشوفين، للتوعية بـ ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، والتعريف بآلية الشكاوى والاستفسارات والتظلمات، والتأكيد على أرقام الخط الساخن لشكاوى المياه والصرف الصحي، والتعريف بالقطع الموفرة للمياه، وطرق التعامل الصحيح فيما يخص شبكة الصرف الصحي للحفاظ عليها.