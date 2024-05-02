«تضامن الغربية» تنظم معرض ملابس للأسر الأولى بالرعاية

نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي في الغربية، معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا على 350 أسرة من أبناء قرى كفر المحروق وقليب إبيار والنجارية وعزبة الشوربجي وعزبة كازورلا بمركز كفر الزيات.

توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إنّ الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر وإدخال روح البهجة عليهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم.

مشروعات متناهية الصغر

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية إلى جانب تنظيم معارض الملابس، منها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.