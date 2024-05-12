مواعيد تسليم وحدات سكن مصر في مدينة القاهرة الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر لحاجزيها بمنطقة أرض المعارض «المنطقة الأولى»، مسلسل رقم «3 - 4 - 5» المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد 12 مايو وحتى الأربعاء 29 مايو.

مواعيد تسليم وحدات سكن مصر

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن مواعيد تسليم وحدات سكن مصر كما يلي:

- وحدات العمارة رقم 1 الأحد 12 مايو.

- وحدات العمارة رقم 8 الثلاثاء 14 مايو.

- وحدات العمارة رقم 26 الخميس16 مايو.

- وحدات العمارة رقم 27 الأحد 19 مايو.

- وحدات العمارة رقم 183 الاثنين 20 مايو.

- وحدات العمارة رقم 184 الثلاثاء 21 مايو.

- وحدات العمارة رقم 175 الأربعاء 22 مايو.

- وحدات العمارة رقم 158 الخميس 23 مايو.

- وحدات العمارة رقم 181 الأحد 26 مايو.

- وحدات العمارة رقم 192 الإثنين 27 مايو.

- وحدات العمارة رقم 182 الثلاثاء 28 مايو.

- وحدات العمارة رقم 196 الأربعاء 29 مايو.

إنهاء إجراءات التعاقد على الوحدات السكنية

وأوضح «الغيطي» أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر «2 شارع عباس العقاد»، لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه إلى جهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.