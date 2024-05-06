بدء تسليم وحدات «سكن مصر» في دمياط الجديدة غدا.. اعرف التاريخ ورقم العمارة

يستعد جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، غدًا الثلاثاء، لتسليم المرحلة التاسعة من وحدات المشروع الخاصة بـ«سكن مصر» في مدينة دمياط الجديدة، وتحديدا في الحي الرابع، إذ يجرى تقسيم التسليم للمتقدمين على أيام، وفقا لمصادر في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويستمر تسليم المتقدمين على الوحدات حتى 29 من ذات الشهر، على النحو التالي:

- يوم 7 مايو: تسليم العمارات من 1 إلى 3.

- يوم 8 مايو: تسليم العمارات من 4 إلى 6.

- يوم 9 مايو: تسليم العمارات من 7 إلى 9.

- يوم 12 مايو: تسليم العمارات من 10 إلى 12.

- يوم 13 مايو: تسليم العمارات من 13 إلى 15.

- يوم 14 مايو: تسليم العمارات من 16 إلى 18.

- يوم 15 مايو: تسليم العمارات من 19 إلى 21.

كما جرى تخصيص يوم 15 و16 للأشخاص الذين لهم الحق أن يتسلموا في المواعيد السابقة وتخلفوا عنها، وبعد ذلك يتم استكمال تسليم باقي الوحدات على أن تبدأ يوم 19 مايو: تسليم العمارات من 22 إلى 24.

- يوم 20 مايو: تسليم العمارات من 25 إلى 27.

- يوم 21 مايو: تسليم العمارات من 28 إلى 30.

- يوم 22 مايو: تسليم العمارات من 31 إلى 33.

وتخصص يوم 23 مايو للأشخاص الذين لهم الحق أن يتسلموا في المواعيد السابقة وتخلفوا عنها، وبعد ذلك استكمال تسليم باقي الوحدات على أن تبدأ يوم 26 مايو: تسليم العمارات من 34 إلى 36.

- يوم 27 مايو: تسليم العمارات من 37 إلى 39.

- يوم 28 مايو: تسليم العمارة رقم 40.

كما تخصص يوم 29 مايو آخر يوم للأشخاص الذين تخلفوا عن موعد التسليم في الفترات السابق ذكرها.