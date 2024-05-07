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اليوم.. بدء تسليم شقق مشروع «سكن مصر» في دمياط الجديدة

كتب:

بسمة عبدالستار
10:02 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
سكن مصر- صورة أرشيفية

سكن مصر- صورة أرشيفية

يبدأ جهاز تنمية دمياط الجديدة، اليوم، تسليم الوحدات السكنية التابعة لمشروع «سكن مصر» المرحلة التاسعة، بمدينة دمياط الجديدة، وبالتحديد في الحي الرابع.

تقسيم التسليم للمتقدمين وفقًا للعمارات

وحددت الجهاز تقسيم التسليم للمتقدمين على الوحدات السكنية لمشروع «سكن مصر» على أيام جرى تحديدها، وفقًا للعمارات وأرقام الشقق، وذلك حسبما صرح مصدر في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

التسليم يبدأ من اليوم

ويبدأ جهاز تنمية ديمياط الجديدة، تسليم المتقدمين على الوحدات بدءًا من اليوم 7 مايو، ويستمر التسليم حتى 29 من الشهر نفسه، ويبدأ اليوم تسليم العمارات من 1 لـ3

وأعلن الجهاز عن أيام أخرى للأشخاص الذين تخلفوا عن تسلم الوحدات السكنية الخاصة بهم في الأوقات المُحددة لهم، وذلك بعد تسليم بقية الوحدات للمُتقدمين.

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بقلم بسمة عبدالستار