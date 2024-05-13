في عيد ميلاد عصام كاريكا.. قصة أغنية غيّر كلماتها لمحمد هنيدي

في مثل هذا اليوم، 13 مايو عام 1969، ولد الفنان عصام كاريكا، الذي قدم ما يقرب من 48 عملا غنائيا، تنوع بين التليحن والغناء وتأليف الكلمات، ومن أشهر الألحان التي قدمها كان لحن لفيلم «بلية ودماغة العالية»، للفنان محمد هنيدي، وفيلم «ميدو مشاكل»، بطولة أحمد حلمي وشيرين عبد الوهاب ورامز جلال، و«عسكر في المعسكر»، بطولة محمد هنيدي، و«الباشا تلميذ» عام 2004، بطولة كريم عبد العزيز وحسن حسني، وغيرها من الأعمال.

كواليس تغيير كلمات أغنية «وحياة أميرة» لمحمد هنيدي

وتحدث الفنان عصام كاريكا في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، عن قصة أغنية «وحياة أميرة» التي ألفها للفنان محمد هنيدي، في فيلم «يانا ياخالتي».

وقال «كاريكا»: «قدمت مجموعة من الأغاني التي ظهرت ضمن أحداث فيلم (عسكر في المعسكر)، مع محمد هنيدي، وحققت نجاحا كبيرا، وبعدها علمت أن هنيدي يقدم عملا سينمائيا جديدا، وهو فيلم (يانا ياخالتي)، وعلمت أيضا أن هذا العمل يتضمن أغنية ولم يخبرني هنيدي بذلك».

وتابع: «قررت المشاركة في هذا العمل بالأغنية، وعملت على تغيير كلمات أحد الأغاني التي كنت أكتبها لنفسي، بمساعدة الشاعر إسلام خليل، وأخبرته أنني أريد وضع أسماء فتيات كثيرة في هذه الأغنية، حتى تنال إعجاب كل فتاة تجد اسمها بالأغنية، وبعد تغيير الكلمات وتجهيزها، عرضتها على شريف باهر، الذي كان يعمل حينها مع محمد هنيدي، وبعد سماع الأغنية قال إنها تليق بهنيدي، فأخبرته أنني غاضبا منه».

فنانون يطلبون وضع أسماء أبنائهم في الأغنية

وأوضح عصام كاريكا: «ثم جاء باهر وهنيدي إلى الاستوديو، وكان لكل شخص منهم طلبا؛ إذ طلب هنيدي أن يضع اسم ابنته فاطمة ضمن كلمات الأغنية، وطلبت دنيا سمير غانم أن تضع اسم شقيقتها إيمي ووالدتها الراحلة دلال، كما أن مؤلف الفيلم أحمد عبد الله طلب وضع اسم نجلته ليلى، بالإضافة إلى عامل البوفية الذي طلب وضع اسم ابنته أيضا».