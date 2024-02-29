بسبب فيلم «بوحة».. عصام كاريكا يكشف سر خلافه مع محمد سعد

كشف الفنان عصام كاريكا، عن سبب خلافه مع الفنان محمد سعد، بسبب إحدى أغنيات فيلم «بوحة»، الذي عرض عام 2005، بطولة مي عز الدين ولبلبة وحسن حسني، تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج رامي إمام، إذ غيّر «سعد» في كلمات الأغنية بطريقة غير منطقية.

أوضح كاريكا خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج معكم على قناة ON، أنهما لم يتعاونا سوياً منذ ذلك الحين، رغم تعاونهما في 4 أفلام سابقة: حصل خلاف كبير جدا، ومن ساعتها ما تعاملناش تاني، الأغنية الأساسية بتقول: أول ما عرفت إنك عاوزني جيت أوام مقدرش استغنى عنك يا معلمني الغرام، وأقولك برضه إني ياللي في بعدك ناسيني أؤمرني هتلاقيني تحت السلم بنام.

الخلاف بدأ عام 2005

وتابع كاريكا: هي كده، دي قافية مظبوطة، لكن واحنا في الاستوديو، محمد سعد قالي لا.. نشيل (هتلاقيني تحت السلم بنام) ونخليها (سجادة بين إيديك) فقلت له مينفعش لازم تبقى مظبوطة، قالي لا عاوزها كده وزعل وكان هيمشي.

أضاف: كلمت المنتج وائل عبد الله، قلت له محمد سعد بيغير الكلمات لحاجة مش فاهمها، فقالي عشان خاطري والنبي مشيها، الفيلم واقف، فعملناها ومشيت، لسه زعلان لحد الآن وببقى هموت كل ما أسمعها.

وكشف عصام كاريكا عن الأغنية التي ندم عليها في مسيرته الفنية: زعلت من نفسي وندمت على أغنية «حب إيه» في فيلم «اللمبي»، لو رجع بيا الزمان هرفض أعلّم جيل جديد «حب إيه» بالطريقة اللمباوية مش بطريقة أم كلثوم، أنا كنت صاحب الفكرة، بس بعترف دلوقتي إن ده كان غلط.