اليوم 12 مايو هو ذكرى ميلاد الفنانة عفاف راضي التي حققت نجاحا كبيرا في مشوارها الفني، إذ ولدت في عام 1954، وتخرجت من المعهد العالي قسم البناء الأوبرالي بتقدير امتياز، وحصلت على درجة الماجستير في الفنون ثم الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، بعنوان «في ذكرى ميلادها .. محطات فنية في حياة عفاف راضي».

بدأت في مجال الغناء منذ أن كانت طفلة وانتقلت مع أسرتها من محافظة الغربية إلى القاهرة لتحقق حلمها بالغناء، واستطاعت أن تجمع بين الموهبة في الغناء والتمثيل.

وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل زمن الحلم الضائع، كما قدمت مسلسلا إذاعيا هو «حبي أنا»، بالإضافة إلى الأعمال السينمائية، ومنها الفيلم الغنائي الاستعراضي «مولد يا دنيا».

وقدمت ما يقرب من 200 أغنية وتميزت في أغنيات عديدة حققت انتشارا واسعا من أبرزها هوا يا هوا، ويهديك يرضيك، حاسب وانت ماشي، وأغنية مصر هي أمي.