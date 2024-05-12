إطلاق أول دليل لتنفيذ الهوية البصرية لتطوير الشوارع والميادين بالقليوبية

تسلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، دليل تنفيذ الهوية البصرية لمحافظة القليوبية، والذي يأتي في إطار التكليف الرئاسي بأهمية تصميم وتنفيذ الهوية البصرية لكل المحافظات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي كلمته، وجه محافظ القليوبية الشكر لرئيس جامعة بنها، على الدعم المتواصل من الجامعة لأجهزة المحافظة في المجالات المختلفة.

تنفيذ الهوية البصرية

وقال محافظ القليوبية خلال مناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الهوية البصرية للمحافظة، «إننا نستهدف وضع تصور شامل في كافة الجوانب التي تحقق الهوية البصرية للمحافظة في الشوارع والميادين والحدائق العامة وتنظيم الإعلانات وباقي العناصر التي تشكل الهوية البصرية للمحافظة»، مشيرا إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا المشروع الوطني العملاق، حيث إن المحافظة بادرت باتخاذ العديد من الخطوات التي تستهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتحقق بعض العناصر في الهوية البصرية للمحافظة سواء من خلال تنفيذ أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء وأيضا بذل جهود كبيرة في قطاع النظافة وتنفيذ ممشى سياحي على النيل ببنها.

تشكيل الهوية البصرية

من جانبه أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بالاستعانة بفريق من أساتذة كليات الجامعة في لجنة تشكيل الهوية البصرية لمحافظة القليوبية، موضحا أن تصميم الهوية البصرية للمحافظة يعني تطوير شامل وكامل في جميع أرجائها بما يتوافق مع مكانتها بحكم تاريخها الكبير وموقعها الجغرافي المتميز.

وأكد الجيزاوي أن إدارة جامعة بنها تسعى جاهدة دائما لتسخير كافة إمكانياتها لدعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة باعتبارها بيت خبرة تضم أفضل المتخصصين بكافة المجالات.